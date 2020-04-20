Представитель Бабкиной рассказал о продолжении ее лечения

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжит лечение в больнице. Об этом 20 апреля «РИА Новости» рассказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», — приводит RT слова директора театра.

О госпитализации Надежды Бабкиной с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония» стало известно 7 апреля. По словам пресс-атташе певицы Александра Велора, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. Несмотря на это, врачам пришлось ввести артистку в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ, отмечает телеканал «360».

Из искусственной комы певицу вывели 14 апреля. Состояние исполнительницы врачи оценивают как стабильное, наблюдается положительная динамика. По словам гражданского мужа Бабкиной Евгения Гора, певице с каждым днем становится лучше, она постепенно восстанавливается и набирается сил.