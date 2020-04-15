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Источники рассказали о тяжелом состоянии Надежды Бабкиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Состояние певицы Надежды Бабкиной по-прежнему остается очень тяжелым. По информации «Известий», вопреки заявлениям ее окружения, артистка не может дышать самостоятельно и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне, 14 апреля, концертный директор исполнительницы Сергей Горох сообщил, что Бабкину вывели из искусственной комы, куда ее поместили 7 апреля. По его словам, народная артистка РСФСР находится в сознании, а врачи отмечают положительную динамику в состоянии ее здоровья.

До этого диетолог Маргарита Королева заявляла, что певицу в ближайшее время снимут с аппарата ИВЛ и «переведут на кислород», так как ее состояние перестало ухудшаться.

О госпитализации 70-летней Бабкиной стало известно 6 апреля. По данным источников «Известий», артистка почувствовала себя плохо 1 апреля, она жаловалась на боли в сердце. В тяжелом состоянии ее подключили к аппарату ИВЛ, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, на фоне которой обострились хронические заболевания.

Представитель артистки Александр Велор позднее сообщил, что у исполнительницы взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. Тем не менее она находится в закрытом инфекционном боксе, а врачи к ней ходят «в облачении, похожем на скафандр», отмечал он.

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, основательница и худрук вокального ансамбля «Русская песня». В 1992 году ей было присуждено звание народной артистки РСФСР. 70-летие артистка отпраздновала 19 марта.

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