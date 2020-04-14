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Надежду Бабкину вывели из искусственной комы

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, находится в сознании. Об этом ТАСС во вторник, 14 апреля, сообщил ее концертный директор Сергей Горох.

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«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой», — заявил он, отвечая на вопрос о том, вышла ли артистка из искусственной комы.

О госпитализации певицы стало известно 6 апреля. По словам источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, скорая увезла ее в платную клинику. По некоторым данным, артистка находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на фоне двусторонней пневмонии у нее обострились хронические заболевания.

Представитель артистки утверждает, что у Бабкиной взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

7 апреля депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что певицу поместили в медикаментозную кому. 9 апреля пресс-секретарь артистки Александр Велор уточнил, что Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс.

11 апреля сообщалось, что Бабкину рассчитывают снять с ИВЛ и «перевести на кислород». При этом известно, что состояние артистки остается по-прежнему тяжелым, но перестало ухудшаться.

По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 заразившихся COVID-19. Общее число летальных исходов в стране составляет 170.

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