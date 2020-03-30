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Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил в понедельник, 30 марта, об отрицательном анализе теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Юморист опубликовал фотографии, на которых врачи берут у него мазки на микрофлору со слизистой оболочки, а также документ, подтверждающий отрицательный результат теста, в Instagram.

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«Дорогие друзья! Должен поделиться с вами радостным событием! Берегите себя! Всем здоровья!» — написал он.

Ранее сообщалось, что Винокур контактировал с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, у которого подтвердился коронавирус, сообщает телеканал «Звезда».

24 марта Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом. Из них 66 человек вылечились. В настоящий момент от инфекции скончались 12 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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