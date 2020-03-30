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Продюсер Матвиенко рассказал о влиянии карантинных мер на российский шоу-бизнес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Карантинные меры окажут положительное влияние на российский шоу-бизнес. Такое мнение высказал в понедельник, 30 марта, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

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По его словам, карантин является спасением для шоу-бизнеса и «большим подарком для артистов», передает iReactor.

«Это для творческих людей спасение. Просто посидеть дома, уйти в себя и нормально сочинить», — сказал Матвиенко.

Также он добавил, что эпидемия коронавируса сократила объем работы в музыкальной индустрии, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению продюсера, работы в шоу-бизнесе точно не будет ближайшие полгода.

Ранее в этот же день юморист Владимир Винокур рассказал, что состояние российского певца Льва Лещенко, госпитализированного с диагнозом коронавирус, улучшилось, но о выписке говорить пока рано, пишет «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом. За сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 66 вылечились, 10 скончались.кв

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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