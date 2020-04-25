В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве». Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Предполагается, что трое злоумышленников в медицинских масках ворвались в дом Кузнецова, связали его с супругой и похитили деньги и имущество.
По предварительной информации, они забрали с собой €1000, часы Armani и смартфоны. Окончательная сумма похищенного устанавливается.
В начале апреля в Москве злоумышленники ограбили дом бывшего первого замначальника ГУБОП МВД генерал-майора Анатолия Петухова.
В марте в Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой. Похищено было около €200 тыс. и награды. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле.