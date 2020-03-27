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В Москве вооруженные люди связали мужчину и ограбили его квартиру

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в нападении на мужчину и хищении из его квартиры имущества на 3 млн рублей. Об этом 27 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в доме, расположенном в Мещерском переулке. В полицию обратился 61-летний москвич и рассказал, что, когда он выходил из квартиры, на него напали трое неизвестных в черных масках. Угрожая ему предметом, похожим на нож, нападавшие втолкнули потерпевшего обратно в квартиру, связали скотчем его и находившихся в квартире родственников, после чего похитили коллекцию монет и денежные средства и скрылись. Материальный ущерб составил около 3 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 39 до 50 лет на территории Москвы и Подмосковья. Уточняется, что похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемые заключены под стражу.

11 марта житель Подмосковья открыл стрельбу при попытке украсть полуфабрикаты. 21-летний местный житель, которого задержали с помощью камер видеонаблюдения, стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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