У москвича украли 24 млн рублей при покупке медицинских масок

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже у него из банковской ячейки почти 24 млн рублей. По словам потерпевшего, эти средства были направлены на покупку медицинских масок.

К правоохранителям обратился безработный житель столицы по имени Евгений Вольфман. Мужчина утверждает, что 26 марта заключил с партнером многомиллионный договор купли-продажи на поставку средств индивидуальной защиты. Денежные средства были заложены в банковскую ячейку.

В пятницу, 27 марта, партнер должен был передать товар и забрать деньги. Однако в результате средства были похищены.

Сумма ущерба составила 23,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Ранее, в марте, неизвестные похитили со склада на юге Москвы 120 тыс. медицинских масок. В результате был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей, похитителей ищут.

На фоне распространения коронавируса вырос спрос на медицинские маски и антисептики. Власти фиксируют дефицит данных товаров, о ситуации доложено президенту России Владимиру Путину.