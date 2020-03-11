Прямой эфир

В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

0
yamalfin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье, в Котельниках, совершено ограбление частного дома. По информации РЕН ТВ, преступники связали хозяина и рабочего, находившегося на территории дома.

Похищено около €200 тыс. и награды. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле. По предварительным данным, они вооружены пистолетом.

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой. Она возглавляет департамент финансов в правительстве ЯНАО.

2 ноября таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы». Сама певица в этот момент находилась в Могилеве на открытии фестиваля «Золотой шлягер». Из квартиры была украдена крупная сумма денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
Супругу экс-главы управделами президента ограбили в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020