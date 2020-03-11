В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

В Подмосковье, в Котельниках, совершено ограбление частного дома. По информации РЕН ТВ, преступники связали хозяина и рабочего, находившегося на территории дома.

Похищено около €200 тыс. и награды. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле. По предварительным данным, они вооружены пистолетом.

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой. Она возглавляет департамент финансов в правительстве ЯНАО.

2 ноября таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы». Сама певица в этот момент находилась в Могилеве на открытии фестиваля «Золотой шлягер». Из квартиры была украдена крупная сумма денег.