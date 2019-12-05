Супругу экс-главы управделами президента ограбили в Москве

Жену бывшего главы управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина Олесю Кожину-Бословяк ограбили в Москве.

По данным РЕН ТВ, злоумышленник похитил сумку женщины, в которой был ноутбук Macbook Air 13, а также, возможно, деньги и документы.

В момент ограбления Кожина-Бословяк находилась рядом с одним из столичных бизнес-центров в BMW X5.

7 октября сообщалось, что актера из сериала «Кухня» и «Каменская» обокрали в Москве. Максим Заусалин лишился телефона.