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Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД 25 апреля.

«Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории», — сказано в сообщении.

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На въездах в Москву правоохранители осуществляют круглосуточный контроль. С момента введения в городе пропускного режима на передвижение сотрудники ДПС проверили почти 20 тыс. единиц автотранспорта на наличие разрешений. Цифровой документ отсутствовал только у 4,5% водителей и 0,3% пассажиров.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме.

Оформить цифровой пропуск для столицы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377, для Московской области — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее в этот день в ГИБДД объяснили, какие документы необходимы для передвижения между регионами.

По состоянию на 24 апреля в России подтвердились 68 622 случая заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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