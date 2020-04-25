Прямой эфир
Сюжет:

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в больницу в московской Коммунарке были доставлены еще 108 человек, у которых обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число пациентов составило 620 человек, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко 25 апреля.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

«Из них: с диагнозом пневмония — 611 (98%), COVID-подтвержденных — 404 (65%), на кислороде вне ОРИТ (отделения реанимации и интенсивной терапии. — Ред.) — 119 (19%), в ОРИТ — 61 (9,8%), на ИВЛ — 29 (5%)», — написал он на своей странице в Facebook.

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них. 101 пациент был подключен к кислороду вне ОРИТ, в ОРИТ — 56 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 28 человек.

По состоянию на 24 апреля в России подтвердились 68 622 случая заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван средний возраст умерших пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
В Москве от коронавируса вылечились еще 312 пациентов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020