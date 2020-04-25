В СПЧ предложили ввести для пожилых пропуска для прогулок и поездок на дачу

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора выступает с инициативой ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу. При этом необходимо продумать безопасный выезд граждан, чтобы избежать неконтролируемые перемещения.

Так, для людей, у которых нет собственной машины, Киркора предлагает организовать транспортировку на дачные участки и обратно с соблюдением санитарных требований в период пандемии.

«Это определенные маршруты, то есть выполняется запрос (на пропуск. — Ред.), указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать… время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время. <…> Есть вот такие-то свободные окна, когда минимизация социальных контактов может быть обеспечена, если вы не едете на собственной машине», — рассказала она «РИА Новости».

Также зампред СПЧ предложила направить людей на помощь пожилым людям, которым физически тяжело ухаживать за своим дачным участком. К таким работам можно привлечь в том числе лиц, оставшихся без работы, полагает Киркора.

Комментируя инициативу о пропусках на прогулки, она отметила, что физическая активность для старшего поколения необходима. Решить эту проблему она предлагает, распределив «потоки гуляющих в течение дня».

«То есть, если вы указываете, что идете гулять с ребенком, то вам система подбирает время, когда вы можете с ребенком гулять, и распределяет, чтобы не было пика людей в одном и том же месте. Никаких контактных игр», — объяснила она.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Оформить цифровой пропуск для столицы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Московской области — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

По состоянию на 24 апреля в России подтвердились 68 622 случая заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

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