В Минкомсвязи уточнили правила получения рабочих пропусков в регионах

Жители регионов смогут получать рабочие пропуска только на 24 часа, заявил в пятницу, 24 апреля, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Подобный вид пропусков предназначен для сотрудников, которые посещают свои рабочие места периодически, передает РБК. В том случае, если работник постоянно требуется на рабочем месте, то заявку должен подать работодатель.

В заявке, по словам Качанова, должен быть указан СНИЛС работника.

Оформить пропуск можно будет на портале госуслуг. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус».

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить систему цифровых пропусков на передвижение на все регионы страны. Такая мера позволила бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его, отметил градоначальник.

Позднее в тот же день в Минкомсвязи объявили о введении в 21 субъекте федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, которая позволит работодателям заказать постоянные QR-коды для сотрудников. Система заработает в семи регионах Центрального федерального округа, после чего появится в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее, в пятницу, стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.