В ГИБДД объяснили правила передвижения между регионами

Гражданам при перемещении из одного региона в другой необходимо выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. Об этом говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.

Отмечается, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но в отдельных городах и населенных пунктах.

В ГИБДД добавили, что руководствоваться необходимо оперативной информацией, поскольку «ситуация может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки».

В Госавтоинспекции уточнили, что при себе граждане должны иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и другие документы (например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или справки о том, что человек не инфицирован и не является носителем коронавируса).

В ведомстве при этом предупредили, что поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости.

В настоящее время в большинстве регионов России действует режим самоизоляции, при котором граждане могут выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение.

В московском регионе 15 апреля действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить систему цифровых пропусков на передвижение на все регионы страны. Такая мера позволила бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его, отметил градоначальник.

Позднее в тот же день в Минкомсвязи объявили о введении в 21 субъекте федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, которая позволит работодателям заказать постоянные QR-коды для сотрудников. Система заработает в семи регионах Центрального федерального округа, после чего появится в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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