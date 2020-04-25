Адвокат рассказал об отказе Ярошенко в досрочном освобождении из тюрьмы

Российскому летчику Константину Ярошенко отказали в просьбе о досрочном освобождении. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов в пятницу, 24 апреля.

По его словам, сотрудники администрации тюрьмы в американском городе Данбери уведомили Ярошенко об отказе, который был подписан директором исправительного учреждения.

Защита намерена обжаловать данное решение. Ранее адвокат добивался освобождения россиянина в связи с распространением коронавирусной инфекции и тем, что он отбыл уже более половины своего срока. Прошение о досрочном освобождении было подано в начале апреля.

17 апреля адвокат сообщил, что Ярошенко было отказано в проведении теста на коронавирус.

Как сообщалось ранее, Ярошенко рассказал адвокату о своих симптомах COVID-19. Россиянин отметил, что к настоящему моменту коронавирусом заразились все заключенные тюрьмы. После публикации этих заявлений посольство России запросило власти США о дополнительном медобследовании Ярошенко, а руководитель российской дипмиссии Анатолий Антонов лично обратился к генпрокурору и директору Федерального бюро тюрем с прошением по возвращению на родину многих заключенных соотечественников.

Адвокат Тарасов выразил обеспокоенность в связи с тем, что руководство тюрьмы не принимает должных мер по лечению россиянина по причине того, что его температура колеблется в пределах нормы.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против себя сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме Данбери (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.