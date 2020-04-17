Ярошенко отказали в американской тюрьме в тесте на COVID-19

Отбывающему срок в американской тюрьме «Данбери» российскому летчику Константину Ярошенко и другим заключенным было отказано в проведении теста на коронавирус. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Ярошенко сообщил мне, что на этой неделе два дня назад их (заключенных) вызвал офицер отделения и один из заключенных спросил, когда им будет проведен тест на коронавирус. На это, по словам Ярошенко, администрация (тюрьмы) ответила, что, по их мнению, у всех (заключенных) есть вирус, но тесты для каждого на данном этапе проводиться не будут», — заявил представитель защиты летчика в беседе с «РИА Новости».

Как сообщалось ранее, Ярошенко рассказал адвокату о своих симптомах COVID-19. Россиянин отметил, что к настоящему моменту коронавирусом заразились все заключенные тюрьмы. После публикации этих заявлений посольство России запросило власти США о дополнительном медобследовании Ярошенко, а руководитель российской дипмиссии Анатолий Антонов лично обратился к генпрокурору и директору Федерального бюро тюрем с прошением по возвращению на родину многих заключенных соотечественников.

Адвокат Тарасов выразил обеспокоенность в связи с тем, что руководство тюрьмы не принимает должных мер по лечению россиянина по причине того, что его температура колеблется в пределах нормы.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.