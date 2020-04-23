Жаловавшегося на симптомы коронавируса Ярошенко отправили на обследование

Отбывающего срок в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко, сокамерник которого умер от коронавируса, направили на медицинское обследование. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По его словам, диппредставительство запросило федеральную тюрьму «Дэнбери», в которой содержится Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина.

«В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование», —цитирует Топольского «РИА Новости».

По словам дипломата, российская сторона ожидает, что Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, Ярошенко рассказал адвокату о своих симптомах COVID-19. Россиянин отметил, что к настоящему моменту коронавирусом заразились все заключенные тюрьмы. После публикации этих заявлений посольство России запросило власти США о дополнительном медобследовании Ярошенко, а руководитель российской дипмиссии Анатолий Антонов лично обратился к генпрокурору и директору Федерального бюро тюрем с прошением по возвращению на родину многих заключенных соотечественников.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.