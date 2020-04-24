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Эпидемиолог предложил продлить карантин до 12 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ограничения, которые ввели в России из-за коронавирусной инфекции, необходимо продлить минимум до 12 мая. Об этом заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

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«Эти меры необходимо продолжить... которые сейчас введены фактически во всей стране, на этот период, до 12 мая как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов», — сказал он на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в пятницу, 24 апреля, запись которого опубликована на сайте правительства.

Также Кутырев заявил, что необходимо усилить эпидемиологический надзор в регионах, так как это поможет снизить или сохранить заболеваемость на низком уровне.

Кроме того, необходимо проводить массовые тестирования населения, чтобы определить его иммунный статус, считает эксперт.

На этом же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти страны могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будут соблюдать уже введенные.

По слова Поповой, «абсолютно точно» в обозримом периоде не получится отказаться от самоизоляции в связи с коронавирусом.

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По состоянию на 24 апреля, общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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