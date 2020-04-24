Власти Ленинградской области разрешили парикмахерским открыться

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским в городах с небольшим числом больных коронавирусом возобновить работу.

«Парикмахерские могут возобновить работу в городах, где не более 5 заболевших, и населённых пунктах, где заболевших не более 3», — написал он в Instagram в пятницу, 24 апреля.

Однако Дрозденко отметил, что мастерам в связи с эпидемиологической обстановкой по-прежнему не разрешено работать в городах Пикалево, Мурино, Всеволожск, Кудрово, Сертолово, Выборг, Гатчина и Тосно. Также парикмахерские пока остаются закрытыми в поселках Янино-1, поселке имени Морозово, Бугры, Гончарово, Первомайское, Рощино, а также в деревнях Новое Девяткино, Щеглово, Старая и Новосергиевка.

В остальных населенных пунктах работа мастеров разрешена.

Также он сообщил, что в населенных пунктах, где нет центрального водоснабжения и заболевших, начинают работу бани.

По данным регионального оперштаба, в Ленинградской области зафиксировано 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 56 пациентов выздоровели.

Накануне сообщалось, что власти Севастополя рассматривают возможность смягчения мер по предупреждению распространения коронавируса.

Власти допустили возможность работы стоматологических кабинетов, поскольку компаниям по экстренным случаям работать невыгодно. Вопрос о возобновлении работы салонов красоты и парикмахерских находится в стадии обсуждения.

По данным на 24 апреля, общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

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