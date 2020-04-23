Ограничения карантина ослабят в Севастополе

Власти Севастополя рассматривают возможность смягчения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил и.о. губернатора Михаил Развозжаев.

По его словам, которые приводит онлайн-издание «Новый Севастополь», если до конца недели не появится новых очагов инфекции, то на следующей неделе будут послабления для тех или иных сфер экономики. Однако они возможны лишь при соблюдении жестких правил эпидемиологического режима.

Развозжаев сообщил, что к нему поступает много обращений от продавцов одежды, которые просят создать службу доставки и начать работу. Не исключено, что начнут работать стоматологические кабинеты, поскольку компаниям по экстренным случаям работать невыгодно. Вопрос о возобновлении работы салонов красоты и парикмахерских сейчас находится в стадии обсуждения.

20 апреля сообщалось, что в Севастополе организована работа дежурной школы для учеников начальных классов. Родители должны написать заявление на имя директора для того, чтобы определить в такую школу своих детей. Речь идет о детях тех, кто работает в соответствии с указом губернатора.