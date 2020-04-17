Удвоить урожай клубники планируют севастопольские аграрии

На предприятиях Севастополя начался сбор клубники. Уже собрано около 2 т ягод. Сельхозпроизводители рассчитывают, что в 2020 году они соберут порядка 150 т.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова, значительное пропорциональное увеличение урожая возможно в связи с увеличением площадей, занятых под посадку клубники.

Самое крупное предприятие, специализирующееся на ранних сортах сортовой земляники, размещено в селе Верхнесадовое. На нем выращивают сорт «Верона».

Урожай клубники в 2019 году также был рекордным для Севастополя — удалось собрать более 70 т ягод.