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Антисептики начали производить на предприятии в Севастополе

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На одном из предприятий Севастополя развернули производство антисептических средств. Компания готова продавать продукцию дешевле ее аналогов, сообщила вице-губернатор Мария Литовко на аппаратном совещании в городском правительстве. Обеззараживающее средство выпускают в упаковках объемом от 0,5 до 5 л.

В свою очередь, и.о. губернатора Михаил Развожаев, чьи слова приводит онлайн-издание «Новый Севастополь», предложил производителю организовать рекламную кампанию в правительстве. Например, поставить эти антисептики на столы.

Ранее швейная фабрика имени Нины Ониловой в Севастополе перепрофилировала производство для изготовления индивидуальных масок. По словам Развожаева, изделия будут шить «по советским ГОСТам».

По данным, опубликованным на сайте регионального правительства, в инфекционной больнице Севастополя сейчас находятся два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего же под наблюдением в медучреждении остаются 35 человек, а по месту жительства — 548.

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