В Севастополе ввели электронные пропуска для передвижения по городу

В Севастополе с 14 апреля начнут выдавать электронные пропуска для передвижения по городу во время карантина. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на заседании правительства.

«Сегодня завершается в обед прием заявок на выдачу пропусков в бумажной форме <...> С завтрашнего дня пропуска будут выдавать уже в электронной форме», — приводит его слова «Вести. Севастополь» в понедельник, 13 апреля.

Он отметил, что ранее выданные бумажные пропуска продолжат действовать и не будут подлежать обязательной замене.

Каждый электронный пропуск будет с уникальным QR-кодом, проверять которые с помощью специального приложения будут сотрудники правоохранительных органов.

Пропуска на передвижение по городу введены для противодействия распространению заболевания. Они выдаются гражданам, которые работают на предприятиях и в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность города, и организациях, обеспечивающих население товарами первой необходимости.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.

Всего под наблюдением в медучреждении находятся 35 человек, по месту жительства — 548.

11 апреля стало известно, что на территории Крыма начнут применять штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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