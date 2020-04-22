Защитные маски для врачей Севастополя напечатали на 3D-принтерах

Представители сообщества мейкеров Севастополя передали городской больнице № 9 средства индивидуальной защиты, которые напечатали на 3D-принтерах. Это щитки — легкие конструкции, которые облегчают давление на уши, а также сами маски с переходником для бактериального фильтра.

«Над поставкой таких средств защиты работают всего шесть человек, но в сообществе ждут пополнение, приглашают всех, у кого есть 3D-принтер», — сообщает пресс-служба правительства города. В планах передать еще 300 щитков инфекционной и первой городской больницам, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее инженеры цифровой лаборатории FabLab Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» начали производство специального средства индивидуальной защиты для врачей, работающих с больными коронавирусом. Специальное «забрало» из прозрачного полимера поможет медперсоналу защитить лицо, включая глаза. Рамка для защитного щитка изготовлена из биоразлагаемого пластика с помощью 3D-принтера.