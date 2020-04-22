В Роскачестве объяснили правила выбора эффективной медицинской маски

В Роскачестве рассказали россиянам, как правильно выбрать эффективную медицинскую маску и какие виды якобы защитных изделий абсолютно бесполезны при борьбе с вирусами. Соответствующая статья появилась на сайте организации в среду, 22 апреля.

Эксперты отмечают, что эффективность медицинских масок как средств защиты постоянно проверяется при государственной регистрации. Данные изделия защищают носящего их не только от попадания вируса, но и защищают окружающих, в случае если маску надевает заболевший человек.

Современные одноразовые медицинские маски, по данным организации, производят из трехслойного материала SMS. Сначала идет слой «спанбонда», затем «мельтблауна», а потом опять «спанбонда». Данный материал не пропускает ни биологически активные жидкости, ни химические составы и жиры, так как обладает высокими абсорбирующими свойствами.

Эффективность медицинских масок описывается в ГОСТе Р 58396-2019. Изделия подразделяются на два типа в зависимости от эффективности бактериальной фильтрации.

Первый тип предназначен для пациентов. Эффективность таких масок не меньше 95%, а второй — для медиков, в том числе для использования в операционных. Эффективность изделий данного типа — не меньше 98%.

«Главное — купить зарегистрированную медицинскую маску. В названии изделия должны быть слова «медицинская маска». На упаковке должен быть номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора», — отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, импортные изделия, так же как и отечественные, должны иметь свидетельство о государственной регистрации от Росздравнадзора.

При этом в организации отмечают, что маркируется не сама маска, а ее упаковка. Данная маркировка содержит номер регистрационного удостоверения (РУ). В соответствии с ГОСТом упаковка маски должна передавать покупателю информацию о степенях защиты и о применении при производстве изделия стандартов ЕН ИСО 15223-1 и ЕН 1041.

«За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 — в США (так же часто маркируются китайские маски), FFP1, FFP2 и FFP3 — в Европе. FFP1 защищает от 80%, FFP2 — от 94% и FFP3 — от 99% частиц. Американский и европейский стандарты говорят о степени защиты от проникновения частиц и чаще относятся к респираторам», — заявили в Роскачестве.

Саратцева отмечает, что зачастую в интернете под видом медицинских масок продаются строительные или гигиенические изделия. По ее словам, первые предназначены для защиты от пыли и грязи, а вторые являются просто текстильным изделием. Эффективность защитных свойств обоих видов не доказана.

Также не обладают необходимыми медицинскими защитными свойствами и популярные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и бытовые защитные маски. Они не защищают от вирусов, в частности, те, у которых указана маркировка — «ТР ТС 019/2011».

«Только средства с маркировкой FFP3, а также изделия с американской маркировкой N99 претендуют на защиту от бактерий и вирусов», — отметили в организации.

Вместе с этим эксперты призвали россиян не верить в антимикробные свойства масок из бельевого трикотажа, которые заполонили рынок. Изделия всевозможных дизайнов из неопрена или из материала с «богатыми ионами» медными волокнами не спасут от вируса.

Дело в том, что неопрен используется при изготовлении ортопедических изделий и обладает не защитными, а поддерживающими свойствами, например, при переломе челюсти. «Медные» же маски, как отметили в Роскачестве, спасают от микробов. Но вирус — это не микроб, а фрагмент генетического кода. Такие изделия могут помочь от кишечной палочки, но не от коронавируса.