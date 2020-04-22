В Москве начала действовать автоматизированная система контроля пропусков

С начала работы автоматизированном системы контроля пропусков в московском метро скоплений людей не обнаружено. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

«С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано», ― говорится в сообщении.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

В первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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