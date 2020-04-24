Решетников пообещал исполнение всех социальных обязательств государством

Все социальные обязательства будут выполнены государством, независимо от цен на нефть. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в пятницу, 24 апреля.

«Все социальные выплаты, все обязательства государства будут выполняться вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться», — сказал министр в эфире канала «Россия 1».

Рассуждать о ценах на нефть, по словам Решетникова, «можно бесконечно», но это будет контрпродуктивно.

«Потому что в фокусе нашего внимания — всех органов власти, правительства России — реализация тех мер, тех поручений, которые сейчас президентом даны по стабилизации ситуации. И, честно говоря, это гораздо более продуктивно, чем обсуждать, какая будет нефть», — цитирует его «Интерфакс». При этом, по его словам, у российских властей есть разные сценарии развития событий.

Ранее 24 апреля Решетников заявил, что экономика России теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. По его словам, меры поддержки отечественной экономики сопоставимы с мерами других стран, однако дефицит бюджета в этом году может достичь 5% ВВП.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Тогда министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию, так как это «бумажный рынок».

Вслед за WTI в течение нескольких дней произошли ценовые колебания у нефти Brent. В частности, стоимость данной марки впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже удалось отыграть эти потери, и по состоянию на 24 апреля (15:45) она торгуется по $21,75.

Новак объяснил, что такая волатильность на рынке связана прежде всего с заполненностью нефтехранилищ в мире, так как спрос из-за коронавируса на нефть резко упал.