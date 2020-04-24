Подмосковье запросило у Минобороны помощь в борьбе с COVID-19

Медики Министерства обороны России помогут в лечении зараженных коронавирусом жителей Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады — реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады — от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Министр отметил, что военнослужащие должны поддержать всех тех, кто на данный момент находится в сложной ситуации. Прежде всего, по его словам, речь идет о предприятиях военно-промышленного-комплекса, пишет «Газета.ру».

«Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно», — добавил Шойгу.

Ранее в этот же день Воробьев заявил, что Московской области необходимо дополнительно искать врачей для лечения больных с коронавирусом.

Накануне, 23 апреля, губернатор Московской области поручил создать порядка 11–12 тыс. коек в регионе для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего на территории Подмосковья, по данным на 24 апреля, подтверждено 7889 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 611 случаев. В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения, общее количество инфицированных достигло 68 622.

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