Скворцова сообщила о введении новых ограничений по допуску доноров

Массовые донорские акции в учреждениях службы крови отменены, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) со ссылкой на его руководителя Веронику Скворцову.

«Важно отметить, что учреждениями службы крови реализован полный комплекс мер по недопущению распространения инфекции: отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров», — сказала она.

22 апреля сообщалось, что более половины россиян готовы стать донорами крови для людей, зараженных коронавирусом, если сами переболеют COVID-19.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили ученые из Гонконга в начале апреля. В России разрабатывают и тестируют эту технологию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница №52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова.

По состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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