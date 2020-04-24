Минздрав назвал долю требующих госпитализации детей с COVID-19

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что госпитализация требуется для почти 10% заразившихся коронавирусом детей, тяжелые случаи составляют в среднем 1%.

Также в ведомстве рассказали, что не менее четверти заболевших коронавирусом детей переносят болезнь бессимптомно. В таком случае противовирусные препараты им не требуются.

«Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев», — сказано в рекомендациях ведомства, в которых описываются особенности клинических проявлений и лечения инфекции у детей, опубликованных в пятницу, 24 апреля.

В документе указано, что тяжелые формы болезни чаще всего развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Для лечения заболевания у детей ведомство указало ряд препаратов. Среди них интерферон-альфа, умифеновир, осельтамивир, лопинавир или ритонавир, рибавирин.

Также в ведомстве отметили, что тяжелые пациенты могут получать внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ), однако их эффективность не определена.

Ранее в Минздраве сообщили, что информации о том, может ли беременная женщина с подтвержденным коронавирусом передать его ребенку во время беременности, нет.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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