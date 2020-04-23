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Воробьев поручил довести число инфекционных коек в Подмосковье до 12 тыс.

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать порядка 11-12 тыс. коек в регионе для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в четверг, 23 апреля, пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

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Воробьев провел совещание с главврачами больниц, в ходе которого подчеркнул, что количество поступающих в областные стационары коронавирусных больных по-прежнему велико, при этом медицинскую помощь необходимо оказывать каждому человеку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, к концу месяца в Московской области будет создано порядка 8 тыс. инфекционных коек без учета федеральных коек.

«К нашему большому сожалению, почти все они достаточно быстро заполняются. Мы приняли решение эту работу продолжить, чтобы федеральный норматив — одна койка на 1 тысячу человек — увеличить», — цитирует Воробьева РИАМО.

Также глава региона подчеркнул, что растет потребность в кислородных койках и аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и необходимо продолжать работу по этому направлению.

Общее число инфицированных в Подмосковье, по последним данным, составляет 7278. С момента начала эпидемии от коронавируса в Московской области выздоровели 235 человек. Скончались 56 пациентов.

В Московской области для сдерживания распространения коронавирусной инфекции был введен режим обязательной самоизоляции до конца апреля.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что за ходом строительства 15 многопрофильных медицинских центров ведется круглосуточный мониторинг. На строительных площадках ведется входной контроль поставляемых стройматериалов, от металлических балок и цемента, до поступления медицинского оборудования. К работам были привлечены 12 тыс. человек.

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По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая заражений, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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