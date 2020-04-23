Ансамбль ЦВО перепел композицию Басты «Сансара» и принял участие в съемке клипа

Военнослужащие Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) перепели композицию «Сансара» музыканта Басты (Василий Вакуленко) и приняли участие в съемках клипа «Сила в единстве». Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой пресс-службу ЦВО.

Девизом песни стал хештег #Мы вместе, который напоминает о силе народного единения, примерами которой пронизана история русского государства.

На видео показаны кадры возведения медицинских центров в разных регионах страны, обработка дезинфицирующими средствами помещений и дорог военнослужащими РХБЗ.

В тексте песни говорится о единстве народа и армии, готовности военных при любых обстоятельствах прийти на помощь гражданскому населению.

На завершающих минутах видеоролика показаны кадры работы медицинских пунктов и полевых хлебопекарен Центрального военного округа в зоне стихийных бедствий, тушения пожаров в Зауралье и оказания помощи при подтоплениях в Иркутской области.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что за ходом строительства 15 многопрофильных медицинских центров ведется круглосуточный мониторинг, сообщает «Федеральное агентство новостей». На строительных площадках ведется входной контроль поставляемых стройматериалов, от металлических балок и цемента, до поступления медицинского оборудования. К работам были привлечены 12 тыс. человек.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая заражений, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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