Путин поручил проработать возведение в Воронеже центра для лечения больных с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и Министерству обороны проработать строительство быстровозводимого комплекса для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Воронеже. Эту тему он поднял в среду, 22 апреля, после встречи с губернатором региона Александром Гусевым.

В ходе встречи губернатор рассказал о планах возведения областного инфекционного медицинского центра.

В ответ Путин заметил, что только на проектирование может уйти около года. В связи с этим он предложил задуматься о строительстве быстровозводимого здания. Возведением таких сооружений, в частности, занимается Министерство обороны России.

«Согласуйте вместе с губернатором и с Минобороны строительство в Воронеже быстровозводимого корпуса для лечения людей, которые столкнулись с инфекционными заболеваниями. Это востребовано сейчас», — обратился Путин к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

11 апреля было завершено строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Москве. Изначально медцентр рассчитывал принять до 500 пациентов, но теперь сможет разместить 900 больных.

Площадь стационара составляет 70 тыс. кв. м. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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