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10 человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Московской области за прошедшие сутки скончались 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 66, сообщается в пятницу, 24 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф.

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Всего на территории Подмосковья подтверждено 7889 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 611 случаев, пишет РИАМО.

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения, общее число случаев достигло 68622, передает RT. Выздоровели в стране с начала эпидемии 5568 человек, 615 пациентов скончались.

Все жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции до конца апреля. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

Инфографика

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать порядка 11–12 тыс. коек в регионе для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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