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Глава Подмосковья предупредил о возможном осложнении ситуации с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 23 апреля, в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что май может быть более сложным месяцем в плане распространения коронавирусной инфекции.

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«Кроме выявленных, есть пневмония, есть разные симптомы ОРВИ. Наша задача — понять, что в следующем месяце нас ждет, может быть, еще более сложный период. И этот сложный период мы с вами должны пройти», — сказал Воробьев.

Он отметил, что процедура самоизоляции уже начала давать первые результаты. В частности, по его словам, речь идет о замедлении количества зараженных людей в Москве и области.

Ранее в этот же день Воробьев поручил создать порядка 11–12 тыс. коек в регионе для пациентов с коронавирусной инфекции.

В конце марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей.

С 15 апреля в этих субъектах внедрили специальный пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме.

Кроме того, контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями Московской области с подозрением на коронавирус и проявлениями ОРВИ будут осуществлять с помощью геолокации.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. Количество инфицированных в Подмосковье, по последним данным, составляет 7278. С начали эпидемии выздоровели 235 человек, 56 пациентов скончались. Всего в России 62 733 подтвержденных случая заражений.

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