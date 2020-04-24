Минэнерго США намеревается вытеснить РФ и КНР с рынка ядерных технологий

США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Об этом в своей стратегии, опубликованной на сайте 24 апреля, заявило американское министерство энергетики.

Согласно документу, правительство США должно выйти на рынки, на которых на данный момент доминируют госкомпании РФ и Китая, и восстановить позицию США в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий ядерной энергетики, а также жестких стандартов нераспространения.

Министерство предлагает не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств», а также наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями в целях нацбезопасности отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного российскими и китайскими компаниями.

Кроме того, ведомство считает, что серьезные геополитические вызовы для США могут представлять способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения.

4 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что строительство российских АЭС за рубежом идет по графику, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле российский лидер Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

3 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании, которые также заверили в том, что примут участие во встрече. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.