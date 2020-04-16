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Путин поручил разработать и утвердить программу развития атомной науки

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в трехмесячный срок разработать и утвердить программу развития атомной науки и технологий. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном в четверг, 16 апреля, на портале правовой информации.

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Правительству поручено, в частности, определить заказчиком-координатором комплексной программы госпорпорацию по атомной энергии «Росатом». Также кабмин обязан каждый год при формировании бюджета РФ предусматривать бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию комплексной программы.

В начале апреля в «Росатоме» сообщили, что строительство российских АЭС за рубежом идет по графику, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

В конце марта сообщалось, что госкорпорация продолжает реализацию зарубежных проектов, несмотря на пандемию коронавируса.

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