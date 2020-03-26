«Росатом» выиграл тендер на модернизацию энергоблоков АЭС в Болгарии

Госкорпорация «Росатом» выиграла тендер на модернизацию аппаратуры для АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает представитель организации.

Речь идет о двух энергоблоках — пятом и шестом. В рамках подписанного контракта между структурой госкорпорации «Русатом сервис» и АЭС «Козлодуй» российская сторона модернизует аппаратуру для контроля нейтронного потока (АКНП), пишет ТАСС.

Сообщается, что аппаратура, подлежащая модернизации, обеспечивает безопасность АЭС и работает в системе управления и защиты (СУЗ) водо-водяного энергетического реактора. Данное оборудование поручено изготовить российской компании «СНИИП-Систематом».

Ранее «Росатом» модернизировал генераторное оборудование, повысив его мощность до 104% на АЭС «Козлодуй», а также продлил сроки эксплуатации пятого и шестого энергоблоков.

В ноябре прошлого года в госкорпорации «Росатом» сообщили о разработке проекта нового энергоблока для атомной энергетики будущего. Проект энергоблока с новым ядерным реактором ВВЭР-С предстоит предприятию «ОКБ «Гидропресс» (Подольск, Московская область) до 2021 года.

Энергоблок АЭС на основе новых технических решений, разрабатываемый по заказу «Росатома», может стать важным элементом схемы развития отечественной атомной энергетики.