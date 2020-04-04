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«Росатом» рассказал о строительстве АЗС за рубежом на фоне пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил 4 апреля, что строительство российских АЭС за рубежом идет по графику, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире.

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«Пока мы не видим дополнительных серьезных рисков по изменению графиков наших строек в этом году. Но должен оговориться: это пока», — отметил Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с пандемией в разных странах.

26 марта Лихачев рассказал, что «Росатом» продолжает реализацию зарубежных проектов, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, корпорация намерена обеспечить бесперебойную работу российских АЭС, поэтому сотрудники соблюдают рекомендации эпидемиологических служб и правительств стран присутствия и готовы к усилению мер безопасности при необходимости.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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