Прямой эфир

США планируют усилить присутствие в Арктике

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 1st Class Michael
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике. Об этом в четверг, 23 апреля, объявил на телефонном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Купить нельзя отобрать: чем обернется для мира экспромт о покупке Гренландии
Как Трамп попытается прогнуть датчан и обрушить доллар

Он отметил, что США «воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом».

«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики», — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что цель США — стать приоритетным партнером арктических государств, в том числе в Гренландии.

«В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объемом $12,1 млн, чтобы дать своего рода толчок этим новым начинаниям», — добавил представитель Госдепа.

16 августа СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США подтвердил эту информацию. Королевская семья Дании положительно оценила эту идею и предложила спросить мнение жителей острова на этот счет.

МИД Гренландии, в свою очередь, заявил, что остров не продается, а датский премьер-министр Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов главы датского правительства отменил визит в королевство и потребовал уважения к идее покупки Гренландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США намерены объявить о выделении Гренландии $12,1 млн
Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020