США планируют усилить присутствие в Арктике

Соединенные Штаты планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике. Об этом в четверг, 23 апреля, объявил на телефонном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Он отметил, что США «воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом».

«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики», — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что цель США — стать приоритетным партнером арктических государств, в том числе в Гренландии.

«В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объемом $12,1 млн, чтобы дать своего рода толчок этим новым начинаниям», — добавил представитель Госдепа.

16 августа СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США подтвердил эту информацию. Королевская семья Дании положительно оценила эту идею и предложила спросить мнение жителей острова на этот счет.

МИД Гренландии, в свою очередь, заявил, что остров не продается, а датский премьер-министр Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов главы датского правительства отменил визит в королевство и потребовал уважения к идее покупки Гренландии.