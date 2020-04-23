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США намерены объявить о выделении Гренландии $12,1 млн

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Администрация США намерена в четверг, 23 апреля, объявить о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и выделить $12,1 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании. Об этом со ссылкой на должностных лиц США и стран Европы сообщает агентство Associated Press.

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По предварительным данным, представительство будет курировать распределение пакета помощи, который предназначен в основном для содействия развития энергетики и туризма Гренландии. Госдепартамент еще в январе уведомил Конгресс США о данном решении, мотивируя его тем, что Вашингтон считает Гренландию стратегически важной территорией в связи с тем, что в этом районе активизируются Россия и Китай.

23 сентября 2019 года в издании The American Interest рассказали о «принадлежности» Арктики США. Автор статьи отмечал, что Арктический регион становится все более привлекательным из-за природных богатств, Северного морского пути, Северо-Восточного и Северо-Западного проходов. Всё это подогрело интерес к региону со стороны Пентагона и Госдепартамента: их обеспокоило, что Россия сможет использовать Северный морской путь для поставок сжиженного природного газа, товаров и сырья в Азию и Европу.

16 августа американская газета WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию. По информации издания, глава Белого дома неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Также обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.

В июле сообщалось, что США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике. При этом в июне МИД РФ указывал на попытку Вашингтона превратить Арктический регион в театр военных действий и усилить в нем напряженность.

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