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Гренландский депутат рассказал о выгоде от покупки острова Соединенными Штатами

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Депутат парламента Гренландии Пеле Броберг заявил, что острову следовало бы рассмотреть позитивные стороны сотрудничества с США. В интервью изданию Sermitsiaq он отметил, что финансовая поддержка США — это реальная альтернатива дотациям из Дании.

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Броберг отметил, что сейчас население страны впервые стоит перед выбором, касающимся внешней политики. Он подчеркнул, что США готовы поддерживать экономику Гренландии значительными ежегодными вливаниями в размере более 4 млрд датских крон (около $640 млн).

Депутат напомнил, что вблизи Гренландии расположена американская военная база, поэтому, по его словам, фактически остров «защищают США, а не Дания».

16 августа СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США подтвердил эту информацию.

21 августа стало известно, что королевская семья Дании положительно оценила эту идею и предложила спросить мнение жителей острова на этот счет.

МИД Гренландии в свою очередь заявил, что остров не продается, а датский премьер-министр Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию и потребовал уважения к идее покупки Гренландии.

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