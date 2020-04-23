Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть из-за «перепалки» США и Ирана

Опрошенные «Известиями» эксперты проанализировали, как обострившийся конфликт между властями США и Ирана, может повлиять на судьбу нефтяных котировок в условиях переизбытка углеводородов на рынке.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном вспыхнул после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил военно-морским силам (ВМС) страны уничтожить иранские катера, если они будут преследовать американские корабли. С резкой критикой угрозы Трампа выступили официальные власти Ирана. Главный командир Корпуса стражей исламской революции (IRGC) Хоссейн Салами рассказал об указе обстреливать американские военные корабли, угрожающие иранским судам, в том числе и гражданским.

Начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Валерий Кушанин полагает, что при худшем сценарии котировки нефти в моменте могут подскочить до $40–45 за баррель.

«Если Иран осуществит одну из своих угроз, а именно перекроет пролив и, возможно, потопит ряд кораблей, чтобы не было возможности танкерам выйти или зайти в Персидский залив, нефтяной рынок может недополучить порядка 20–25 млн баррелей в день, пока нефтедобывающие страны не перенастроят отгрузки нефти через альтернативные терминалы», — сказал Кушанин.

Впрочем, словесные угрозы со стороны США и Ирана проходили неоднократно, но не доходили до решающих действий, отметил эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что 22 апреля цена нефти марки Brent выросла на 13% из-за твита Трампа с угрозами в адрес Ирана.

«Взаимная перепалка США и Ирана может на время поднять котировки еще на 10–20% процентов, но не решит глобальную проблему перепроизводства нефти и падения спроса. Сейчас даже очередные угрозы по перекрытию Ормузского пролива будут иметь временное влияние на котировки», — полагает аналитик.

В свою очередь, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко заявила, что на рынке сейчас преобладают «медвежьи настроения» и рынок не реагирует на подобные новости, особенно пока они носят характер словесных интервенций, без реальных последствий.

«Стоит отметить, что Иран находится под санкциями и его экспорт сильно снизился еще до коронакризиса, сейчас потенциальная возможность выбытия иранской нефти с рынка останется незамеченной», — заключила эксперт.

В отношениях между Ираном и США произошел раскол 29 декабря 2019 года после авиаудара Вашингтона по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали американское посольство в Багдаде. Спустя два дня при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия США. Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире, который «планировал неминуемые нападения» на американцев.