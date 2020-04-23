МИД Ирана выразил протест США из-за угроз в Персидском заливе

Министерство иностранных дел Ирана передало США ноту с протестом из-за угроз в Персидском заливе, которые представляют американские войска. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, передает ТАСС.

Ранее в этот же день телеканал Press TV сообщил в своем Twitter о том, что посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США в Иране, был вызван в МИД Исламской Республики.

«Ему была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил, в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию их морским флотом ситуации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана», — цитирует Мусави пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что переданный послу документ указывает на необходимость соблюдения международных правил безопасности и свободы судоходства всеми сторонами. Также Тегеран в указанной ноте пригрозил американцам соответствующим ответом на «любые угрозы или незаконные и агрессивные действия в Персидском и Оманском заливах».

Мусави порекомендовал президенту США Дональду Трампу бросить свой флот на помощь своей собственной стране в борьбе с COVID-19, а не заниматься «авантюризмом».

На угрозу Трампа ранее также отреагировал главный командир Корпуса стражей исламской революции (IRGC) Хоссейн Салами, рассказав об указе обстреливать американские военные корабли, угрожающие иранским судам, в том числе и гражданским.

Накануне американский лидер Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Вооруженные силы США будут открывать огонь по иранским военным катерам, идущим на опасное сближение с кораблями американских ВМС.

По его словам, Иран является угрозой и необходимо «разбить их в пух и прах на воде». Трамп отметил, что власти не хотят, чтобы иранские военные катера окружали американские корабли или приближались к ним.

Ранее в этот же день президент США на своей странице в Twitter сообщил, что поручил военно-морским силам (ВМС) Соединенных Штатов уничтожить иранские катера, если они будут преследовать американские корабли.

15 апреля телеканал CNBC со ссылкой на американских военных сообщал, что 11 кораблей ВМФ Ирана приблизились на небезопасное расстояние к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе. Вашингтон назвал эти действия «опасными и провокационными».

В отношениях между Ираном и США произошел раскол 29 декабря 2019 года после авиаудара Вашингтона по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали американское посольство в Багдаде. Спустя два дня при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия США. Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире, который «планировал неминуемые нападения» на американцев.