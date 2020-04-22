Прямой эфир
Сюжет:

Иностранцам разрешили работать в Москве без патента до 15 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранцы с 15 марта по 15 июня текущего года могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность из-за коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба МВД России.

Любить никто не обещал: как в КНР изменилось отношение к иностранцам
В разгар эпидемии коронавируса людей выселяют из квартир и называют «мусором»

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — говорится в заявлении.

Обязательным условием использования иностранной рабочей считается соблюдение установленных ограничений и иных меры, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется», — добавили в МВД.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в стране в связи с распространением коронавируса, пишет «Газета.ру».

В тот же день в МВД сообщили, что срок действия виз иностранцев, которые остались в России в период эпидемии коронавируса, автоматически будет продлен до 15 июня.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что с 1 марта более 1,2 млн иностранцев выехали из России в связи с распространением коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек.

к

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иностранцам в РФ продлят срок действия виз на 90 дней из-за пандемии
Названа возможная дата принятия Госдумой законопроекта о втором гражданстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020