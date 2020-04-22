Иностранцам разрешили работать в Москве без патента до 15 июня

Иностранцы с 15 марта по 15 июня текущего года могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность из-за коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба МВД России.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — говорится в заявлении.

Обязательным условием использования иностранной рабочей считается соблюдение установленных ограничений и иных меры, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется», — добавили в МВД.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в стране в связи с распространением коронавируса, пишет «Газета.ру».

В тот же день в МВД сообщили, что срок действия виз иностранцев, которые остались в России в период эпидемии коронавируса, автоматически будет продлен до 15 июня.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что с 1 марта более 1,2 млн иностранцев выехали из России в связи с распространением коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек.

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