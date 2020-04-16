С 1 марта из России выехали более миллиона иностранцев

Более 1,2 млн иностранцев выехали из России в связи с распространением коронавируса, начиная с 1 марта. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД.

«С 1 марта по 8 апреля 1,2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства выехало из РФ», — рассказали агентству.

Ранее 31 марта стало известно, что срок действия виз для иностранных граждан в России будет продлен на 90 дней из-за распространения коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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