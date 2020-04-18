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Визы оставшихся в России иностранцев автоматически продлят до 15 июня

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Фото: Depositphotos
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Срок действия виз иностранцев, которые остались в России в период эпидемии коронавируса, автоматически будет продлен до 15 июня. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 18 апреля, в пресс-центре МВД.

Это же касается иных документов, разрешающих им проживание на территории страны. Речь идет о разрешениях на временное проживание, видах на жительство и миграционных картах.

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В МВД добавили, что автоматически будут продлены и удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории России, свидетельства участника государственной программы по содействию переселению соотечественников, разрешения на работу, патенты.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно документу, до 15 июня в отношении иностранцев не будут приниматься решения, обязывающие их выехать из РФ.

В конце марта в МВД России сообщили, что срок действия виз для иностранных граждан в РФ будет продлен на 90 дней из-за пандемии. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, срок пребывания будет продлен даже в случае, если он уже истек.

В настоящее время большинство иностранных государств закрыли свои границы и прекратили международное транспортное сообщение из-за пандемии коронавируса. Россия полностью закрыла границу с 30 марта, а с 4 апреля было остановлено международное авиасообщение, а после и железнодорожное.

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