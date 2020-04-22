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Советские мультфильмы покажут за рубежом в рамках Stay home with Russian Seasons

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» покажут в рамках программы онлайн-трансляций инициативы Stay home with Russian Seasons, сообщается на сайте «Русских сезонов» 21 апреля.

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«23 апреля в 14:00 по московскому времени на сайте международного культурного проекта «Русские сезоны» в рамках программы онлайн-трансляций инициативы Stay home with Russian Seasons будут показаны легендарные мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм», — сказано в сообщении.

Специально для проекта были отобраны шесть историй, которые перевели на французский язык. Юные зрители смогут увидеть работы «Богатырская каша» о пользе вареной крупы, «В гостях у гномов», которая расскажет о природе полезных ископаемых; «Змей на чердаке», «Как львенок и Черепаха песню пели», «Трое из Простоквашино», а также популярные выпуски «Ну, погоди!», реплики в котором переведены на английский.

«Многие анимационные советские фильмы признаны за рубежом, о чем говорят не только многочисленные награды международных фестивалей, но и искренняя любовь взрослых и детей из разных стран», — отметил директор фестиваля «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

3 апреля сообщалось, что россияне во время нерабочей недели посвятили свободное время кино и сериалам, книгам, видеоиграм и просмотру роликов в интернете. Соцсети и музыка интересовали россиян меньше всего. Опрошенные признались, что свободное время тратили на кино и сериалы (24%), видео в интернете (22%), книги (20%) и видеоигры (17%).

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