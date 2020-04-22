Рябков рассказал о расширенной повестке очного саммита Совбеза ООН

В ходе очного саммита лидеры стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН обсудят не только коронавирус, но и другие важные темы. Повестка совещания прорабатывается, пишет «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова в среду, 22 апреля.

«Повестка дня этого «большого» саммита гораздо шире, чем то, что будет обсуждаться сейчас в онлайн-режиме, и эта повестка дня тоже еще пока достаточно сырая. Мы будем ее дорабатывать и доводить со всеми коллегами, не говоря уже о том, что пандемия и связанные с этим ограничения вообще наложили объективный предел тому, насколько мы сейчас можем рассуждать в принципе о сроках и месяце», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что к этой теме страны вернутся, как только позволят обстоятельства.

Он также добавил, что в ходе встречи может быть вынесен на обсуждение вопрос, поднятый президентом России Владимиром Путиным 23 января во время его визита в Западный Иерусалим. Российский лидер призвал постоянных членов Совета Безопасности ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам Путина, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

Ранее 22 апреля Рябков заявил, что основной темой совещания станет реагирование на последствия пандемии коронавируса в мире и какие меры страны могут предпринять в порядке реагирования на этот новый вызов.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал проведение очного саммита постоянных членов Совбеза ООН — США, России, Франции, Китая и Великобритании. Он подчеркнул, что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

3 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании, которые также заверили в том, что примут участие во встрече. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.